Частичный экспорт газа должен осуществляться, но под постоянным контролем государства – президент ICC Ukraine

Контролируемый экспорт ограниченной части украинского газа может дать добывающим компаниям средства на восстановление после российских атак и бурение новых скважин, не создавая угроз для внутреннего рынка. Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

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"По нашему мнению, именно контролируемый и четко регламентированный механизм экспорта является компромиссным решением между потребностями энергетической безопасности государства и необходимостью поддержать развитие газодобывающей отрасли", – отметил он.

По словам Щелкунова, экспортировать предлагается лишь ограниченную часть фактической добычи – ресурс, на который сейчас нет достаточного спроса внутри страны.

Полученные средства газодобывающие компании смогут направить на ремонт поврежденных объектов, закупку оборудования, геологоразведку и бурение новых скважин. Таким образом, частичный экспорт может стать источником финансирования восстановления отрасли без дополнительных расходов из бюджета.

"При этом приоритет внутреннего рынка должен оставаться безусловным. Если существует реальный механизм постоянного мониторинга газового баланса и оперативной корректировки экспортных объемов, то такой инструмент может работать эффективно и без угрозы для прохождения отопительного сезона", – подчеркнул Щелкунов.

Он добавил, что предложенный механизм предусматривает сразу несколько предохранительных мер: экспортный лимит будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от добычи, запасов и состояния инфраструктуры, газ будет продаваться через биржу, а неиспользованные квоты нельзя будет накапливать.По мнению Щелкунова, ключевая гарантия – возможность немедленно перекрыть экспорт, если ситуация ухудшится.

"И, наконец, право государства немедленно приостановить экспорт в случае возникновения угроз энергетической безопасности является ключевой гарантией защиты внутреннего рынка", – подчеркнул президент ICC Ukraine.

Ранее директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что государство может устанавливать допустимый объем экспорта на неделю, декаду или половину месяца, а затем пересматривать решение после оценки реального баланса.