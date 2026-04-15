CBAM бьет по украинским производителям: бизнес призвал Кабмин работать над отсрочкой

Украинские производители уже теряют клиентов и контракты, потому что нормативная база эконалога СВАМ является несовершенной, и не может быть в полной мере интегрирована в нашей стране. Поэтому ЕС должен отсрочить финансовые обязательства для Украины, говорит директор по экологии и промышленной безопасности Интерпайп Андрей Остапец.

Видео дня

Проблемой остается отсутствие механизма верификации. Украинские верификаторы не имеют аккредитации в ЕС, а европейские не могут работать в Украине из-за неурегулированности процедур. Кроме того, отсутствует методология проверки выбросов в цепочках поставок, что заставляет компании снова использовать завышенные дефолтные показатели.

По его словам, ключевой проблемой являются некорректные "дефолтные" показатели выбросов, которые используют европейские клиенты для оценки продукции из третьих стран. В частности, для бесшовных труб украинских производителей в справочнике Еврокомиссии указан углеродный след 2,596 т СО₂ на тонну с использованием доменно-конвертерного маршрута. И даже если Интерпайп фактически производит продукцию с уровнем выбросов около 110 кг СО₂ на тонну стали, это не учитывается – потому что для Украины электродуговой маршрут просто не учтен.

Для сравнения, для производителей из Азербайджана установлен значительно более низкий показатель – 0,240 т СО₂, что создает неконкурентные условия для украинской продукции. При этом отчеты украинских компаний, представленные с 2023 года в соответствии с требованиями CBAM, не были учтены.

Дополнительным фактором давления являются финансовые обязательства: с 2027 года компании должны будут закупать CBAM-сертификаты наперед, покрывая не менее 50% объемов либо по дефолтным, либо по фактическим показателям. Но поскольку фактические данные за 2026 год еще не будут верифицированы, бизнес вынужден использовать завышенные дефолтные значения.

Это уже приводит к росту расходов и замораживанию средств. По словам Остапца, финансовые ресурсы могут быть заблокированы до третьего квартала 2027 года, то есть до завершения процедур подтверждения. В таких условиях, отмечают в компании, применение полноценных финансовых обязательств является преждевременным. Бизнес предлагает другой подход: временно отменить финансовую составляющую CBAM для Украины на период войны, но сохранить отчетность для формирования прозрачной системы учета выбросов.

"Логично использовать это время для построения инфраструктуры отчетности вместе с Еврокомиссией, а не вводить финансовое давление", – уверен Остапец.

В Интерпайп подчеркивают, что украинская промышленность уже движется в направлении декарбонизации: доля "зеленой" стали выросла примерно до 15% против около 1% до начала войны. Но без отсрочки CBAM украинские производители и в дальнейшем будут терять конкурентоспособность на рынке ЕС, что будет иметь негативные последствия для экспорта и экономики в целом.

Ранее в "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что завод полностью потерял экспорт в ЕС из-за действия экопошлины CBAM, поэтому вынужден остановить производство. Как заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо, блюминговый цех уже закрыли, теперь закрывают литейно-механический завод. Эти решения затронули более 3 тыс. работников. Поэтому правительство должно активизировать усилия, и добиться отсрочки СВАМ для Украины по пункту форс-мажора.