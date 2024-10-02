Будет мало, сколько бы ни выпустили: Камышин назвал ключевые направления производства оружия в Украине

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в 2025 году должен получить не менее 50 млрд грн на развитие производственных способностей. А главными направлениями работы должно стать ракетостроение и выпуск боеприпасов, ведь именно этих средств Украине будет недостаточно, сколько бы их ни произвели.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента по стратегическим вопросам, экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), передает корреспондент OBOZ.UA. По словам Камышина, решение о финансировании будет приниматься на основе оценки работы соответствующей программы за 2024 год.

"На этот год было выделено 50 млрд грн на развитие наших возможностей. Это, пожалуй, одна из самых эффективных государственных программ, потому что позволяет нам наращивать наши способности. Мы уверены правильная оценка работы этой программы даст нам на следующий год не меньший ресурс. Поэтому что, несмотря не то, что наши способности больше, чем закупочная способность бюджета, есть направления, по которым нам еще дальше нужно развивать нашу способность. Это и боеприпасная программа, ракетная программа. И в этих направлениях сколько бы мы ни производили, этого будет недостаточно", – отметил Камышин.

Он добавил, что именно поэтому в Украине следует продолжать развивать производственные способности ОПК. "И регулярно отчитываясь перед оборонным комитетом и комитетом экономразвития, мы показываем, как реализуется эта программа, и это дает нам возможности и веру, что на следующий год расход будет не меньше", – отметил Камышин.

Второй форум Defense Industry Week (DFNC2) прошел в начале октября 2024 года. Первый форум состоялся в 2023 году, и по его итогам украинские производители подписали 20 соглашений о сотрудничестве с компаниями-партнерами.

Цель DFNC2 в 2024 году – закрепить прошлогодние успехи за счет углубления партнерских отношений и создания новых альянсов. В этом году форум направлен на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и глобальное сотрудничество для более безопасного мира, сообщали его организаторы.

По их словам, главной целью форума является обеспечение ускоренного и устойчивого роста оборонно-промышленного потенциала Украины и ее партнеров на основе партнерства, а также вовлечение международной оборонной промышленности в присутствие в Украине. Кроме того, предполагается привлечь финансирование, чтобы оборонная промышленность Украины могла поддержать Силы безопасности и обороны Украины в борьбе за свободу и демократию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

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