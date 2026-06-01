Буданов ведет искусную операцию против Путина, – Марк Тот

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов может быть причастен к очередной сложной операции против президента РФ Путина, чтобы вынудить его к прекращению огня. Такое мнение американский специалист по безопасности Марк Тот высказал в эфире Youtube-канала "Первый Западный".

"Было бы замечательно, если бы это произошло. Буданов - особый мастер манипулировать россиянами. Я подозреваю, что это может быть искусная операция Буданова, чтобы, по сути, поиздеваться над Путиным и указать, во сколько разных способов он проигрывает на поле боя", - сказал он.

По словам эксперта, речь идет об информации, которая появилась в украинских медиа после закрытых встреч между ключевыми членами украинского парламента, президентом Зеленским и Будановым.