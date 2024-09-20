БРСМ показала один из худших результатов по уплате налогов среди 50 крупнейших сетей АЗС, – Куюн

БРСМ стала антилидером рейтинга налогоплательщиков среди ТОП-10 АЗС. Компания уплатила налогов в 7 раз меньше лидера – 0,6 против 4,2 грн/л. Об этом написал эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, комментируя итоги ІІ квартала.

Видео дня

"Обновился антилидер рейтинга, теперь это БРСМ и 0,6 грн/л. Это один из худших результатов и среди 50 крупнейших сетей. Даже традиционные антилидеры МОТТО и VST во ІІ кв. 2024 заплатили больше (0,7 и 0,8 грн/л)", – написал Куюн.

Согласно приведенным данным, лидер уплатил 4,2 грн/л.

Вместе с тем, по словам Куюна, нет ни одного налога, который собирали бы удовлетворительно — ни НДС, ни НнП, ни "зарплатные" налоги.

"По нашим расчетам, розничный рынок горючего скрывает минимум 2–2,5 млрд грн в квартал, или 8–10 млрд грн налогов ежегодно. Это деньги, которые уже по праву принадлежат государству и для сбора которых не требуются "непопулярные" законопроекты и голосование. Надо просто захотеть их собрать. Главная роль здесь принадлежит ДПС и БЭБ", – отметил он.

По мнению эксперта, это самая натуральная измена и саботаж.

"Не платятся и не собираются деньги, который крайне необходимы для армии. То есть подрывается обороноспособность страны. Именно так нужно относиться к неплательщикам и тем, кто может, но не ставит их на место", – подчеркнул Куюн.

Как сообщалось раньше, по итогам I квартала аутсайдеры уплатили менее 1 грн налогов с литра горючего: Avantage7 – 0,79 грн/л, БРСМ-Нафта – 0,87 грн/л, VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть в три с лишним раза больше, чем аутсайдеры.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина с БРСМ-Нафты и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).