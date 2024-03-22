Бронирование по размеру зарплаты может привести к остановке крупных предприятий, – Колесникова

Модель бронирования, которая предусматривает размер зарплаты от 35 тысяч, не учитывает реалии украинской экономики и может привести к остановке крупных предприятий, которые находятся на грани рентабельности.

Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Мы постоянно в диалоге с властью по мобилизации и так называемой процедуре бронирования. Из-за несовершенства этой процедуры мы теряли самые ценные кадры и пытались это объяснить Министерству экономики. Для того чтобы подготовить продавца, нужно 2 недели. А для того чтобы подготовить металлурга, необходимо от 3 до 6 лет! А если забирают дефицитные профессии, которых нет на рынке, кто будет работать?", – объясняет Колесникова.

В то же время она отметила, что сейчас крупным металлургическим предприятиям трудно набирать персонал, поскольку они находятся близко к линии фронта, и подвергаются обстрелам.

"Почти невозможно мотивировать людей пойти на предприятие, которое каждый день обстреливается. А мы понимаем, что оккупантам очень интересно разбомбить наши предприятия, ведь они имеют стратегическое значение, и они одни из самых больших, кто помогает сегодня нашей армии. А если говорить о предложениях по бронированию за зарплату в 35 тысяч, то давайте реалистично смотреть на ситуацию. Если половина компаний в простое, это просто невозможно! Если бы мы скачали все предприятия, нам бы создали такие условия, наверное, мы бы спокойнее к этому относились. Но пока выходит, что будут забронированы финансовые структуры и айтишники. А все промышленные предприятия просто лягут", – резюмировала Колесникова.

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.