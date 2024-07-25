Благодаря ремонтам генерации ситуация со светом несколько улучшается – 'Центр Разумкова'

Благодаря выходам из ремонтов блоков атомной, тепловой и гидрогенерации сейчас ситуация с электроснабжением лучше, чем на прошлой неделе.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Мы видим сегодня ситуация несколько лучше, чем это было на прошлой неделе. И об этом я говорил и прогнозировал, как и другие некоторые эксперты, что в конце июля ситуация будет ощутимо лучше, и она улучшится еще больше, начиная с середины августа. Это связано прежде всего с тем, что постепенно блоки как атомных электростанций, так и тепловых электростанций, гидроэлектростанций будут выходить из ремонта", – сказал он.

Омельченко пояснил, что также фактор улучшения ситуации со светом влияет на уменьшение температуры воздуха.

Напомним, на прошлой неделе на Южноукраинские АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к временному ухудшению ситуации со светом.