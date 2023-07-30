Благодаря пересмотру тарифа на ток 'Центрэнерго' получит деньги на ремонты, – Виктор Спичка

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения позволил государственной "Центрэнерго" подготовиться к следующему отопительному сезону.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Центрэнерго" Виктор Спичка.

"Тарифы действительно поднялись незначительным образом, поэтому это для нас дополнительная возможность получить финансовые средства, которые на сегодняшний день в полном объеме направляются как на восстановительные, так и на текущие ремонты, связанные с подготовкой к отопительному сезону", – сказал он. .

Спичка подчеркнул, что готовясь к следующей зиме "Центрэнерго" реализует большое количество необходимых для этого мер. В частности, компания работает над обеспечением защиты оборудования и своих сотрудников.

"Продолжаем работу в этом направлении ежедневно, постоянно, о чем мне отчитывается каждая теплоэлектростанция, какие выполнены работы, которые будут завершены", – подчеркнул он.

Глава "Центрэнерго" добавил, что к зиме компания будет в полной рабочей готовности ко всем угрозам и вызовам, которые могут повлечь за собой действия врага.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров просмотрел тариф на электроэнергию для населения.