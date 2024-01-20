Благодаря открытым портам 'Укрзалізниця' наращивает объемы перевозок, повышение тарифов не нужно – эксперт

Открытие портов и запуск морского коридора позволили "Укрзалізниці" нарастить объемы грузовых перевозок, а также прогнозировать получение прибыли в размере 7 миллиардов гривен. В таких условиях в повышении тарифов на грузовые перевозки нет необходимости, а следовательно – их можно сохранить на текущем уровне и обеспечить развитие промышленности.

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Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"По сравнению с первой половиной прошлого года сейчас гораздо лучше работают украинские порты. Через эти порты активно экспортируется не только аграрная продукция, но и руда и другие виды грузов. Поэтому можно прогнозировать увеличение объемов перевозок "Укрзалізниці", что даст им дополнительные поступления. Ввиду этого мы считаем, что УЗ воздержится от необоснованного повышения тарифов", – отметил Гусак.

Напомним, на днях в УЗ сообщили, что в декабре 2023 года компания вышла на рекордную выгрузку – 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% увеличила объемы перевозок в направлении портов Дуная.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли – после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.