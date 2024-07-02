Без валютных смягчений от НБУ корпоративный сектор Украины ожидает волна дефолтов – Метинвест

Валютные ограничения НБУ, введенные в начале войны, хоть и были частично сняты, но до сих пор не решают проблемы крупного бизнеса. В частности, у компаний до сих пор нет возможности рассчитываться с иностранными кредиторами в полном объеме и развиваться. Это, в свою очередь, может привести к волне дефолтов в корпоративном секторе и к удорожанию займов для государства.

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Об этом говорится в колонке руководителя офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александра Водовиза для УП.

"Наибольший пакет смягчений был введен в мае 2024 года: бизнесу разрешили выводить валюту за границу для оплаты ссуд и дивидендов. Но это решение оказалось очень ограниченным и не дает возможности бизнесу развиваться из-за введения лимитов на переводы в размере нескольких миллионов долларов в год. Для примера – кредитный портфель "Метинвеста" на конец прошлого года был около 2 млрд долл., и 95% заимствований сделаны на Западе", – заметил Водовиз.

Он пояснил, что ежегодно у компании есть обязательство выплачивать 250-300 млн долл. по своим заимствованиям. Так что ослабление валютных ограничений от НБУ с лимитом 4 млн долл. в год не дает абсолютно ничего для крупных игроков.

"Похожая ситуация – у большинства крупных компаний в экономике Украины. У Ferrexpo, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп и Кернел кредитный портфель превышает миллиард долларов, и никто из них не может кредитоваться за рубежом. Мы вынуждены привлекать торговое финансирование через свои представительства за границей. То есть мы длинные деньги заменяем короткими, и это нонсенс", – подчеркнул Водовиз.

Он отметил: у НБУ есть инструменты для контроля за движением средств, поэтому регулятор сможет штрафовать компании, которые вывели деньги за границу не на погашение долговых обязательств. Но увеличение лимитов пока крайне важно.

"Так продолжаться не может, потому что начнется волна дефолтов – это повлияет на рейтинги страны в целом. Недаром россияне не допускают дефолтов своих корпоративных заемщиков – там понимают, что это влияет на стоимость заимствований для всей страны", – подчеркнул Водовиз.

Напомним, ранее в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что ослабление валютных ограничений – это положительный шаг для привлечения будущих инвестиций в Украину. Но для крупного бизнеса очень важным остается расширение установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по "старым" задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.