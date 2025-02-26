Без реформирования газового ПСО импорт станет вызовом для Украины следующей зимой, – Мизовец

Следующий отопительный сезон может стать испытанием для украинского газового рынка из-за растущей потребности в импортном газе.

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Об этом заявил президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

По его словам, стоящие перед Украиной вызовы являются общими для всей Европы, поскольку уровень отбора газа из подземных хранилищ в ЕС в этом сезоне существенно превышает показатели прошлых лет.

"Это проблема не только украинская, Европа тоже будет закачивать большие объемы. Потому что уровень отбора из подземных хранилищ Европы в этом отопительном сезоне, он значительно выше чем в предыдущие годы. И запасы, которые останутся на конец этого отопительного сезона в Европе, они будут одними из самых низких", — пояснил эксперт.

По его мнению, Украина должна более активно сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа. Мизовец считает, что Украине необходимо вернуться к инициативе совместных закупок газа из ЕС, которая была запущена в 2022 году.

Также, по его словам, пересмотр механизма возложенных специальных обязанностей (газовой ПСО) является ключевым для стабилизации рынка газа.

"Что касается смены ПСО, тоже, я думаю, здесь нужны наработки. Но для этого нужно выходить и честно говорить с населением, однако какие нас ожидают трудности, какие у нас есть варианты, и как мы можем это все решить", – подчеркнул президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины".

Мизовец подчеркнул, что времени на промедление нет, ведь подготовка к следующей зиме должна начаться уже сейчас.

"Мне кажется, здесь нужно уже быть в набат, потому что следующий отопительный сезон он уже рядом, несмотря на то, что мы говорим об этом в феврале", – подчеркнул он.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 – 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных помех и удорожания газа в Европе. Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.