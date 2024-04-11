Без массовых отключений может показаться, что в энергетике все хорошо, но это не так, – Прокоп

Без массовых отключений света может показаться, что в энергосистеме все хорошо, однако это не так, потому что Украина потеряла очень много генерирующих мощностей.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Пока большинство страны живет без отключений и может показаться, что все хорошо, но на самом деле мы за пол метра до того, чтобы все было не окей", – сказал он.

Прокоп объяснил, что Украина сейчас использует почти все свои возможности на импорт электроэнергии – 1,5 ГВт из 1,7 доступных. В будущем эксперт ожидает, что проблемы с обеспечением стабильного энергообеспечения могут начаться летом, когда будет жаркая погода.

Также он добавил, что ситуацию усложняет то, что Украина потеряла многие генерирующие мощности.

"Мы потеряли очень много мощностей. Часть этих мощностей будет быстро восстановлена, часть – невозможно восстановить до зимы, а часть реально восстановить до зимы, если уже закатать рукава и начать восстановление", – добавил Прокоп.

Он подчеркнул, что для быстрого восстановления одних усилий не хватит и нужно покупать необходимое для восстановления оборудование, чтобы привозить его и устанавливать на замену разрушенному.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что в результате последних атак по энергетической системе наибольшие разрушения получили тепловую и гидрогенерацию.