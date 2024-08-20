Без либерализации энергорынков никто не будет строить в Украине новые мощности, – Магда

Без либерализации энергетических рынков инвесторы не будут строить новые мощности в Украине.

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Об этом заявил политолог Евгений Магда.

"Нужно завершать путь либерализации энергетических рынков. Иначе деньги сюда не придут. В противном случае новых станций в Украине никто не построит", – сказал он.

Магда объяснил, что до начала отопительного сезона осталось максимум два месяца и поэтому нужно наладить коммуникацию с людьми, чтобы у них было понимание, что будет зимой.

"В Кремле не прекращают атаки на объекты энергетической инфраструктуры и сейчас, а с началом отопительного сезона они прогнозируемо усилятся. Успехи агрессора на фронте несоизмерим по влиянию фактора с попыткой дестабилизировать ситуацию в тылу. Россия пытается расшатать украинское общество, учитывая, что широкомасштабное вторжение длится уже более 900 дней, Украина несет тяжелые потери. Миллионы наших сограждан вышли из зоны комфорта и не слишком рассчитывают на скорый возврат туда", – подытожил он.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.