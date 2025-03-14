Без гарантий безопасности для Украины инвестиции в металлургию невозможны, – Рыженков

Украина обладает множеством инвестиционных возможностей — не только в сфере разработки месторождений редкоземельных металлов, интересующихся США, но и в сельском хозяйстве, производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, автомобильной промышленности и изготовлении бытовой техники — отраслях со значительным потенциалом для восстановления и развития. Но без гарантий безопасности для Украины инвестиции в металлургию невозможны, а без постоянных вложений отрасль не может развиваться и работать на полную мощность.

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Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в мультимедийной программе BBC Talking Business, где обсудили состояние экономики Украины, ее устойчивость и перспективы послевоенного обновления.

СЕО Метинвест рассказал, что с 2022 года Группа потеряла примерно 40% активов, в том числе два крупнейших металлургических комбината в Украине — "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Компания также столкнулась с перебоями в логистике из-за блокады черноморских портов, что повлияло на поставку продукции. С возобновлением работы портов в течение 2023-2024 годов логистику удалось восстановить, и сейчас Метинвест поставляет продукцию клиентам на Дальнем Востоке и в Европе, работая на грани своих мощностей.

Также прошлый год был очень сложным для компании из-за перебоев с энергоснабжением и непредсказуемых цен на электроэнергию. "Нам пришлось скорректировать работу, закрыв менее энергоэффективные предприятия, чтобы сберечь прибыльность. Это стало значительным вызовом для технических специалистов заводов, поскольку им приходилось обеспечивать непрерывное производство и свести к минимуму риск техногенных катастроф", — говорит он.

По словам гендиректора Метинвеста, нестабильные и высокие тарифы на электроэнергию являются основной проблемой для добычи железной руды, экспорт которой имеет решающее значение для поддержки украинской экономики. Это значит, что не все предприятия могут продолжать работать на довоенном уровне. Например, один из наших горно-обогатительных комбинатов остановил работу в середине прошлого года и до сих пор остается в простое", — объяснил он.

Метинвест заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве.