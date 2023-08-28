'Без этой воды не будет жизни': Зеленский пообещал, что Украина возобновит Каховскую дамбу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наше государство планирует в будущем восстанавливать Каховскую дамбу, которая была подорвана оккупационными войсками России в июле. Стоимость этого будет большой, но это необходимо, чтобы обеспечить водой регион.

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Об этом глава государства сказал интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое показали в эфире телемарафона в воскресенье, 27 августа. По его словам, для это нужны миллиарды долларов.

"Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков – нам надо будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю сумму точную. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды", – сказал президент.

При этом он отметил, что готовятся временные альтернативные варианты решения проблемы с водой в Днепропетровской и Херсонской областях.

"Да, мы готовим альтернативные вещи, но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец… Мы находим сегодняшние решения, но это же не решение глобально на всю жизнь", – добавил президент.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В результате теракта в верхней части плотины разрушены 11 пролетов из 28.

"Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", – подчеркнул Клименко.

В то же время в Минреинтеграции сообщили, что правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать в себя строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сказал, что построение новой ГЭС продлится шесть лет. Еще два года уйдет на разработку экспериментального проекта. Таким образом, вместе понадобится 8 лет.

Через два месяца после теракта на Каховской ГЭС водохранилище обмелело. Его показали с высоты птичьего полета. Местность изменилась почти до неузнаваемости, огромные территории сейчас просто опустошены и высохли.

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