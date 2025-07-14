БЭБ займется проверкой ритейлеров, которые дробятся на ФЛП и избегают налогообложения, – Гетманцев

Бюро экономической безопасности Украины получит данные для расследования теневых схем в розничной торговле. Речь идет о случаях искусственного дробления сетей на десятки физических лиц – предпринимателей (ФЛП) с целью избежания уплаты налога на прибыль, НДС и официального оформления работников.

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Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в видеопроекте "Распаковка" об уклонении от налогообложения в сфере услуг и пищевого ритейла.

"По экспертным расчетам, если сравнить объем продаж указанных маркетов с аналогичными маркетами, работающими "в белую", их оборот годовой составляет примерно 30 млрд грн. А это означает, что государство недополучает 4,5-5 млрд грн с одной сети", – отметил Гетманцев и напомнил, что дробление крупного бизнеса на сотни фиктивных ФОПов – это обворовывание украинской армии, которая ежедневно защищает страну.

В качестве примера практики дробления депутат привел одну из региональных продуктовых сетей, которая активно открывает новые торговые точки в Полтавской, Днепропетровской и других областях. По словам Гетманцева, один магазин "дробится" на десяток разных ФОПов, которые сменяют друг друга в течение суток. В Полтаве, Горишних Плавнях, Кривом Роге зафиксированы примеры, когда одно фиктивное лицо, являющееся ФОПом, числится на 6–8 разных торговых точках одновременно.

По словам Гетманцева, такие теневики "осуществляют деятельность без уплаты НДС, без уплаты налога на прибыль, без учета товаров, что очень важно для продажи контрабандных товаров или товаров, изготовленных в Украине без уплаты налогов и, как правило, без оформления наемных работников. На II группе ФЛП единого налога они платят лишь чуть больше 4000 гривен в месяц. И это все. Если бы они работали как юридическое лицо на общей системе, то платили бы и НДС, и налог на прибыль предприятий, и, безусловно, НДФЛ за наемных работников".

Гетманцев говорит, что схема дробления на ФЛП дает крупным региональным и локальным ритейлерам несправедливое преимущество перед легальным бизнесом, который честно платит налоги, не работает с рисковыми контрагентами и обеспечивает официальную занятость. Среди таких глава финансового комитета парламента назвал АТБ, NOVUS, VARUS и другие, которые работают прозрачно.

В рамках подготовки материалов комитет провел контрольные закупки в сетях, которые используют схемы уклонения от уплаты налогов. Были выявлены признаки фиктивности (одинаковые IP-адреса, общий бухгалтерский учет, централизованную выдачу платежных терминалов), а также полностью идентичную логистику. Как подчеркнул Гетманцев, это четко свидетельствует о наличии единого центра управления – несмотря на формальное дробление на ФОПов.

"Эти схемы не снижают цену товара для потребителя, – отметил Гетманцев и в качестве примера привел цены в туристической сфере Одессы, где также активно используются схемы дробления на ФЛП. – Это схемы с 2-3 чеками. Такие услуги, как гостиничные. Люди абсолютно не оформляют те деньги, которые от вас принимают, и для вас это не стоит дешевле. Вы посмотрите на цены в Одессе – дороже Мальты!"

По словам нардепа, все собранные материалы уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины и Временную следственную комиссию Верховной Рады. Гетманцев выразил убеждение, что правоохранители смогут дать юридическую квалификацию таким случаям и привлечь "налоговых уклонистов" к ответственности.

"Это не история о борьбе с малым бизнесом. Это борьба за справедливость, за равные правила игры. И за то, чтобы наш бюджет, а значит, и армия получали свое", – заявил Гетманцев.