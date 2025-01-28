БЭБ ставит под угрозу существование предприятий, работающих в Одесском порту – СМИ

Бюро экономической безопасности с 19 декабря блокирует работу десятков предприятий, осуществляющих свою деятельность в Одесском морском порту. При этом БЭБ нарушает ряд требований к процессуальным действиям, не может объяснить цель своей активности, наносит непоправимый ущерб государственному бюджету и поставил на грань существования десятки компаний.

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Об этом говорится в расследовании программы "Хапуги" на телеканале 1+1.

Расследователи обратили свое внимание на уже более месячную блокировку деятельности одесских предприятий. Бизнес столкнулся с реальными рисками прекращения своей деятельности.

"Это большая территория, здесь работает около 600 человек и сегодня они не могут выходить на работу и осуществлять свою профессиональную деятельность. Я не буду давить на жалость и говорить, что они не могут кормить свои семьи, но 20 дней у нас заблокированы предприятия, не осуществляющие хозяйственную деятельность. Соответственно вопрос, когда мы перестанем платить зарплаты и налоги – это вопрос одной-двух недель " – констатировал Александр Павленко, директор ООО "АТТОЛЛО ГРАНУМ", работающего в порту.

Представители предприятий в сюжете журналистов-расследователей продемонстрировали видео с камер наблюдения на которых детективы БЭБ вместо того, чтобы проводить обыски – спят, смотрят социальные сети, бесцельно слоняются из стороны в сторону.

Адвокат Валерий Сниткин заметил: "Те помещения, ктоторые их интересуют они просто не осматривают. Это парадокс, но мы настаиваем на проведении обысков и, наконец, на окончании следственного действия. Ибо, как мы видим, здесь они не производятся, здесь производятся действия по саботажу и блокированию деятельности предприятия ".

Детективы БЭБ находятся в порту в соответствии с определениями следственного судьи Тишко Д.А. из Киевского районного суда г.Одессы. Первое решение он издал в декабре, а после выдал еще одно, хотя такая судебная практика буквально является новацией. При этом детективы Бюро сразу заявляли, что будут на территории порта "столько, сколько нужно" и были полностью убеждены в появлении нового решения. Кроме того, как в первом, так и втором постановлении идет речь только об обыске, но нет ни слова об аресте имущества предприятий, которое фактически происходит.

"В определении, которое предоставило разрешение на проведение обыска, в нем в последнем пункте четко указано, что оно дает разрешение на проведение обыска только один раз. Если следователь зашел на эту территорию, провел какие-либо действия и вышел – все, он использовал свое право на проведение этого обыска, а как вы видите в два часа в будний день следователя здесь нет " - заявил журналистам адвокат Валерий Сниткин.

В сюжете показано, как журналисты 1+1 обращались в территориальное управление Бюро экономической безопасности и следователя - все представители власти отказались общаться с журналистами. Также отмечается, что компании еще в декабре направили жалобу в Офис Президента, Офис Генерального прокурора, БЭБ Украины, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины, но никакой реакции не получили.

В расследовании приводятся подозрения предпринимателей о том, что правоохранители, в частности БЭБ, могут действовать в сговоре с инвестиционным фондом Argentem Creek Partners, который превращает их в участников рейдерского захвата и информационной кампании против украинского агрохолдинга GNT Group, также работающего в Одесском порту. При этом компания Sunolta, которой принадлежит ООО "АТТОЛЛО ГРАНУМ", в отношении которой выдано решение об обысках, не имеет отношения к GNT Group.

В начале января представители компаний, работающих в Одесском порту, дали большую пресс-конференцию в Интерфаксе по блокированию их работы и подчеркнули, что потери каждой из компаний достигают 750 тысяч гривен в день. Такие финансовые потери компаний оказывают непосредственное влияние на их возможность платить налоги в бюджет и зарплату работникам.