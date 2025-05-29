БЭБ разоблачило десятки тысяч ФЛП в схемах отмывания денег и предлагает создать Центр противодействия налоговым правонарушениям

В Украине может быть вовлечено более 50 000 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в противоправные схемы по уклонению от уплаты налогов и легализации "черных" наличных средств. Это наносит бюджету ежегодные убытки на 70 млрд грн. Чтобы предотвратить это в БЭБ предлагают совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины. В Бюро состоялась рабочая встреча с участием руководства Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины.

И.о. Директора БЭБ Сергей Перхун отметил, что сейчас в рабочем порядке между институтами налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. Кроме того, значительно улучшилось качество аналитики благодаря доступу к данным налоговой службы, а в уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в течение этого года остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, имеющих признаки "фиктивности".

"Однако есть ряд проблем, которые требуют консолидации наших усилий. Например, использование ФЛП в схемах по уклонению от уплаты налогов и вывода денежных средств в наличные. Для эффективного и главное своевременного противодействия таким схемам, мы предлагаем создать, так называемый, Центр противодействия налоговым правонарушениям", - отметил Сергей Перхун.

По словам руководителя Главного подразделения детективов БЭБ Александра Ткачука, среди тех ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы, преимущественно молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Затем на этих счетах проводятся операции, позволяющие занижать объемы доходов реального сектора и отмывать средства, полученные незаконным путем.

"Мы уже имеем общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы", - отметил во время выступления Ткачук.

Заместитель директора БЭБ Андрей Пащук подчеркнул необходимость законодательных изменений для усиления институциональных возможностей органов, противодействующих экономическим преступлениям. По его словам, следует разработать согласованную систему выявления финансовых рисков, внедрить европейские стандарты реагирования и настроить общую аналитическую платформу.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин сообщил, что служба готова к тесному сотрудничеству и уже направила в правоохранительные органы материалы с информацией о налоговых нарушениях на сумму более 50 млрд грн. Он подчеркнул, что координация действий и быстрый обмен данными являются ключом к эффективной борьбе с экономической преступностью.

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Сергей Лисеюк добавил, что к системе контроля за налогообложением должны быть активно привлечены и таможенники, и все правоохранительные органы. По его мнению, Центр противодействия налоговым правонарушениям позволит оперативнее решать рабочие вопросы во время проверок и расследований.

В БЭБ также обсудили следующие шаги: документальное оформление инициативы, формирование рабочей группы и подготовка дорожной карты реформ на уровне экспертов.