Avesterra Group планирует до 2031 года инвестировать около 300 млн евро в развитие птицеводства и биометановый завод, – Дмитрий Добкин

Владелец Avesterra Group Дмитрий Добкин во время презентации новой производственной площадки из 20 птичников на Волыни рассказал о долгосрочной инвестиционной стратегии компании и планах масштабирования производства, пишет ТСН.

По его словам, инвестиции в новые птичники являются частью системной модернизации производственной инфраструктуры и развития птицеводческого направления компании.

"Инвестиции в новые птичники являются частью долгосрочной стратегии развития Avesterra Group и модернизации производства в Украине. Мы инвестировали в эту площадку 15 миллионов евро, и это только первый шаг", – подчеркнул Дмитрий Добкин, владелец Avesterra Group.

Он также отметил, что компания планирует активно расширять производственные мощности в ближайшие годы.

"До 2028 года мы планируем построить шесть таких производственных площадок по 20 птичников каждая и инвестировать в целом около 100 миллионов евро. Это позволит полностью загрузить наши производственные мощности и выйти на производство около четверти миллиона бройлеров в сутки. В ближайшие пять лет мы планируем инвестировать в развитие компании около 300 млн евро – в новые производственные мощности, инкубаторы, родительские стада и биометановый газовый завод",– отметил Добкин.

Сегодня птицеводческое направление Avesterra Group объединяет 12 производственных бригад и 120 птичников, обеспечивая выращивание до 35,1 млн голов птицы в год, а разовая посадка превышает 5 млн голов.

Новая производственная площадка на Волыни объединяет 20 современных птичников, построенных в соответствии с европейскими стандартами биобезопасности и благополучия птицы. Птичники оснащены автоматизированными системами контроля микроклимата, вентиляции, кормления и поения, что позволяет обеспечивать стабильные условия выращивания птицы и высокий уровень контроля качества продукции.

Во время полномасштабной войны Avesterra Group инвестировала в модернизацию и развитие производства более 75 млн евро. Компания также остается одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли: за 2025 год предприятия группы уплатили в государственный и местные бюджеты более 500 млн грн, а за период полномасштабной войны – более 1,5 млрд грн.

Avesterra Group – один из ведущих производителей курятины в Украине. Компания входит в топ-4 производителей отрасли и обеспечивает полный цикл производства – от выращивания зерна и производства комбикормов до переработки, упаковки и логистики готовой продукции. В структуре компании работает более 1500 работников, функционирует 120 птичников, а также современный мясоперерабатывающий комплекс мощностью 13 500 бройлеров в час. Продукция компании представлена на украинском рынке под брендами "Эпикур", "Чебатурочка", а на международных рынках – под брендом Delika.