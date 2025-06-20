ASVIO готовится приобрести страховую компанию 'Країна'

ASVIO Investment Holding, известный как владелец "АСВИО Банка" и онлайн-платформы Garantiya.com, планирует выход на рынок страхования. В центре уваги – приобретение страховой компании "Країна", сделка в настоящее время проходит этап согласования с Антимонопольным комитетом и Национальным банком.

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Как заявил председатель наблюдательного совета ASVIO Роман Ярошенко, "сделка полностью прозрачна. Мы получили разрешение Антимонопольного комитета, вся информация находится в открытом доступе".

По его словам, холдинг намерен трансформировать "Країну" в цифрового игрока нового поколения – с использованием IT-опыта, накопленного в процессе цифровой трансформации "АСВИО Банка" и запуске платформы Garantiya.com.

"Это решение не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили – не инвестировали бы три года подряд, с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Ярошенко.

Он также отметил, что ASVIO системно приобретает активы через прозрачные государственные аукционы. Во время войны холдинг, в частности, приобрёл имущество бывшего завода "Росинка" и вернул его к жизни как производственную базу для своей пищевой группы.

В состав холдинга входит более 10 тысяч сотрудников по всей стране. По словам Ярошенко, новое направление в страховании позволит предложить качественные цифровые сервисы как для сотрудников, так и для клиентов.

Ключевым драйвером инвестиционного курса остаётся основной акционер ASVIO – Вячеслав Супруненко. Именно он, по словам Ярошенко, ещё в 2014 году предложил слоган: "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам". Председатель наблюдательного совета холдинга подчеркнул, что этот подход и сегодня определяет позицию компании: инвестировать, создавать рабочие места, модернизировать отрасли – даже в условиях войны.