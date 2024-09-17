'Армия – это приоритет': Порошенко в Раде призвал убрать нецелевые расходы из Госбюджета на 2025 год

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал при принятии Госбюджета сократить все нецелевые расходы, а средства направить на обеспечение Сил обороны. По мнению Порошенко, в таком виде, как предлагает правительство, бюджет принимать нельзя.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность"

"Что такое бюджет? Бюджет – стратегия развития государства, реализация и имплементация программы действий правительства, рассчитанная в цифрах. Что вы собираетесь развивать, когда правительство уже несколько лет не подает органу, которому оно подконтрольно и подотчетно, программу действий. Куда оно двигается?" – заметил Порошенко.

"В позициях текущего года правительство обмануло парламент и не учло 500 млрд грн, которыми мы должны финансировать оборону государства. Они думали, что война закончится в августе", – возмутился пятый президент.

"Армия – это приоритет. Безусловно, представители депутатов должны быть на заседании Совета нацбезопасности и обороны по утверждению воинской части государственного бюджета. Кто из вас что-нибудь об этом слышал?" – спросил Петр Порошенко.

"Безусловно, наши партнеры для нас являются приоритетом. Президент Байден должен первым услышать от украинских властей планы победы и планы мира. А парламент? А народ? А он когда заслужит право знать, как мы будем обеспечивать победу и мир? Общество заслужило взрослый и честный разговор вместо "обезболивающего каннабиса" телемарафона", – убежден Порошенко.

"Представьте себе, что Дания финансирует 18 САУ "Богдана", а Украина финансирует телемарафон, причем финансирует за счет средств, которые она выдирает у солдат, недополучающих премии, недополучающих FPV-дроны. Только вчера я завез 80 ночных "Мавиков", а за предыдущий месяц все государство сподобилось на 50. Это неприемлемо. Мы должны вернуть этот бюджет и рассматривать бюджет обороны и победы", – подчеркнул Петр Порошенко.