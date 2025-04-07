Золото будущего: в The Independent объяснили, почему Трамп не может пройти мимо украинских ископаемых

Украина обладает уникальными запасами лития, титана, урана, графита и редкоземельных элементов, критически необходимых США для производства аккумуляторов, электромобилей, зеленой энергетики и оборонной промышленности. Поэтому Дональд Трамп стремится заключить соглашение с Зеленским, чтобы получить доступ к этим стратегическим ресурсам.

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Об этом пишет The Independent. По словам издания, в основе геологической силы Украины лежит "Украинский щит" – одна из старейших континентальных структур на планете, которой более 2,5 миллиарда лет.

В течение миллионолетий он испытывал тектонические сдвиги, магматические вторжения и эрозии, что способствовало образованию уникальных скоплений минеральных ресурсов. Этот щит охватывает огромную часть территории страны, включая Кировоградскую, Донецкую и другие области, где сегодня расположены наиболее перспективные месторождения полезных ископаемых.

Среди наиболее ценных ресурсов Украины – литий, графит, марганец, титан, редкоземельные элементы и уран. Литий стал ключевым элементом современной электроники, в частности батарей для электромобилей. Спрос на него к 2040 году может возрасти в 40 раз.

В Украине три больших месторождения лития: Шевченковское, Полоховское и Станкуватское. Шевченковское, например, содержит 13,8 млн тонн литиевых руд, а Полоховское считается одним из самых перспективных в Европе. Кроме лития Украина занимает:

3-е место в мире по добыче рутила;

6-е – по производству железной руды и титана;

7-е – по добыче марганцевой руды.

Также страна владеет самыми большими в Европе запасами урана и редкоземельных металлов, необходимыми для производства смартфонов, ветровых турбин и электродвигателей. Хотя США имеют значительные минеральные ресурсы, жесткие экологические нормы, высокая стоимость рабочей силы и технологические ограничения уменьшают рентабельность их добычи. Американская экономика уже сильно зависит от импорта – преимущественно из Китая, контролирующего значительную часть глобального рынка переработки стратегических минералов.

Для США соглашение с Украиной – шанс избавиться от этой зависимости. По словам обозревателей The Independent, Дональд Трамп видит в украинских недрах не просто экономическую выгоду, а ключ к завершению войны. Речь идет о стратегической договоренности, которая предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для послевоенного восстановления Украины, куда будут поступать 50% доходов от использования ресурсов.

Мировая экономика стремительно переходит к "зеленой" модели, где немаловажную роль играют аккумуляторы, электромобили, солнечные панели и другие технологии чистой энергии. Все это требует редких металлов – именно таких, которых у Украины достаточно. Согласно оценкам ЕС, у Украины есть 22 из 34 критически важных минералов, что делает ее потенциальным лидером в цепочках поставки энергетической отрасли.

Текущие двусторонние переговоры между Киевом и Вашингтоном показывают, что минеральные ресурсы стали не просто товаром, а инструментом дипломатии. Благодаря им Украина может не только ускорить собственное экономическое восстановление, но и укрепить позиции в мировой политике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время Киев отправит в Вашингтон делегацию для продолжения переговоров по поводу полезных ископаемых. То есть намерение по подписанию соглашения остается.

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