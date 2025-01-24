Заморозка Трампом внешней помощи может задеть Украину: СМИ назвали направления, которые пострадают сильнее всего

Решение президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи действительно может задеть Украину. Сильнее всего это может сказаться на бюджетной поддержке Украины, а также в ряде секторов экономики, в частности энергетике, сельском хозяйстве и социалке.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". В то же время в американском посольстве в Украине по запросу журналистов сослались на обнародованный текст указа президента Трампа и не предоставили дополнительных объяснений.

Несмотря на уверения Пентагона, что подписанный президентом указ не влияет на программы вооруженной помощи Украине, с начала полномасштабной войны Украина получила $2,6 млрд гуманитарной помощи, $5 млрд на развитие и более $30 млрд прямой бюджетной поддержки через Агентство по международному развитию (USAID). Эти средства шли на финансирование ряда направлений, в частности:

государственный сектор;

антикоррупционные органы;

сельское хозяйство;

энергетика;

сервисы перемещений и логистики;

социальные выплаты;

возмещение допустимых расходов (заработные платы учителям, государственным служащим и работникам здравоохранения).

Народная депутат Инна Совсун ("Голос") назвала помощь по программе USAID очень существенной именно для бюджета Украины, поэтому ее отмена может сильно задеть это критически важное направление.

Это те средства, за которые мы поддерживали наших внутренне переселенных лиц, отстраивали деоккупированные территории, усиливали энергетическую систему в стране. К примеру, в сентябре 2024-го было выделено 325 млн долларов в помощь украинскому сектору энергетики. Прекращение невоенной помощи США Украине замедлит наше восстановление, в котором мы нуждаемся в войне с Россией", – говорит Совсун.

В то же время, она называет заморозку финансирования USAID временным решением. "Как государству нам сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы оно не стало долговременным", – подчеркнула нардепка.

О возможных негативных последствиях приостановки финансирования предупредила и ассоциированная старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Светлана Мусияка. Впрочем, она отметила, что более конкретно это зависит от нюансов.

"Самое главное – это сигнал, который мы получим по результатам окончательного решения. Это может быть расценено как уменьшение поддержки США демократических реформ и экономической стабильности в Украине", – сказала Мусияка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заморозка американских программ внешней поддержки будет длиться 90 дней. Ранее ряд источников, в частности Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, а также народный депутат Ярослав Железняк ("Слуга народа") и Defence Express предупредили, что это не коснется программы военной поддержки Украины.

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