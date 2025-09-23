Замороженные миллиарды РФ могут использовать для Украины: что придумали в Конгрессе США

Парламентарии американского Конгресса предлагают разрешить использование замороженных суверенных активов России на поддержку Украины без каких-либо затрат для налогоплательщиков из США. Соответствующий двухпартийный законопроект уже внесли в Сенат.

Как сообщает Sky News, авторами документа REPO Implementation Act of 2025 являются два сенатора – демократ Шелдон Уайтхаус и республиканец Джим Риш. Первый входит в Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а второй возглавляет Комитет по иностранным делам.

Их идея заключается в том, чтобы положить $5 млрд российских средств, иммобилизованных в США, на процентный счет. Это позволит раз в 90 дней направлять на помощь Украине не менее $250 млн без дополнительных расходов из федерального бюджета.

К аналогичным действиям авторы документа призвали и союзников США, это позволит ежеквартально перечислять Украине 5% от общей суммы замороженных российских активов. Таким образом партнеры Украины смогут взыскать с режима кремлевского диктатора Владимира Путина часть расходов Украины на войну.

Сенатор Уайтхаус назвал замороженные российские активы "целесообразным источником" для финансирования обороны и восстановления Украины, а также выразил надежду, что принятие REPO 2.0 стимулирует администрацию президента США Дональда Трампа и союзников из "Большой семерки" (G7) к системному изъятию и переводу этих средств Украине.

Как российские активы используют для поддержки Украины

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов суверенных активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

Самыми активными противниками конфискации замороженных активов России в Европейском Союзе (ЕС), кроме Германии, были Франция, Италия и Бельгия. Например, власти последней опасаются, что это поставит под угрозу немедленную и долгосрочную репутацию страны как центра финансовых услуг, а также подорвет доверие к евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в немецком правительстве набирает популярности идея использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Таким образом Берлин стремится предотвратить дополнительную нагрузку на экономику своей страны в случае прекращения финансирования из США.

