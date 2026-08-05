Зачем вводят 2000 грн: украинцам ответили, "съест" ли новая банкнота зарплаты и сбережения

Появление в Украине новой банкноты номиналом 2000 грн не означает, что страна запускает "печатный станок", а цены в ближайшее время резко вырастут. Новый номинал не увеличивает количество денег в экономике, а лишь должен сделать наличные расчеты удобнее и дешевле для государства.

Видео дня

Об этом рассказал в подкасте вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. По его словам, многие украинцы автоматически связывают появление крупной купюры с будущей инфляцией, однако такое представление ошибочно.

"Две банкноты по 1000 гривен и одна банкнота 2000 гривен – это одинаковая сумма денег. Количество купюр изменилось, но количество денег – нет. Введение нового номинала и увеличение денежной массы – это разные процессы", – объяснил банкир.

Он подчеркнул, что инфляция возникает тогда, когда в экономике становится слишком много денег по сравнению с количеством товаров и услуг. Сам по себе выпуск банкноты более крупного номинала не создает новых средств и не может автоматически обесценить гривню или сбережения граждан.

Почему НБУ решил ввести купюру 2000 грн

По словам Мамедова, Национальный банк исходил из того, что за последние семь лет украинская экономика существенно изменилась. После появления купюры 1000 грн, которая была выпущена в 2019 году:

среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно втрое;

общий уровень цен увеличился почти вдвое;

объем наличных в обращении вырос с почти 390 млрд грн в 2019 году до более 970 млрд грн по состоянию на 1 июля 2026 года.

При этом банкноты номиналом 1000 грн уже формируют более 55% всей наличности в обращении по сумме. "Когда более половины всей суммы наличных формирует одна крупнейшая банкнота, это означает, что она работает почти на пределе своего функционала. Экономика фактически переросла банкнотный ряд, сформированный семь лет назад", – отметил эксперт.

Банкир также сравнил новый номинал с предыдущими крупными банкнотами в валютном эквиваленте. Так:

в 1996 году банкнота 100 грн соответствовала примерно 57 долларам США по тогдашнему курсу;

купюра 1000 грн в 2019 году стоила около 40 долларов;

новые 2000 грн при условном курсе 45 грн за доллар будут равняться примерно 44 долларам.

То есть, по его словам, крупнейший номинал гривни фактически возвращается к исторически привычному диапазону – около 40-60 долларов.

Зачем государству нужна новая банкнота

Помимо удобства для граждан, новый номинал должен сократить расходы на обслуживание наличных. Для перевозки, инкассации, пересчета и хранения одинаковой суммы потребуется вдвое меньше купюр, чем сейчас. Это позволит сократить расходы на печать, транспортировку, обработку и утилизацию изношенных банкнот.

В то же время Мамедов подчеркнул, что даже при стремительном развитии безналичных платежей наличные остаются важной частью финансовой системы. Во время отключений электроэнергии, перебоев со связью или проблем с платежной инфраструктурой именно они обеспечивают возможность расчетов.

По его мнению, стабильность гривни будет определяться совсем другими факторами – уровнем инфляции, состоянием экономики, международной финансовой помощью, валютными резервами и политикой Национального банка.

"Банкнота 2000 гривен не является причиной инфляции. Она является следствием уже произошедших экономических изменений. Это техническое и экономически обоснованное решение, которое должно сделать наличное обращение дешевле, удобнее и устойчивее", – подытожил Мамедов.

Что известно о банкноте 2000 грн с портретом Стуса

Новая банкнота номиналом 2000 грн, на которой изображен поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус, поступит в обращение в Украине с 4 сентября 2026 года. Дату введения новой купюры выбрали символично. Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" Василий Стус, Вячеслав Черновол и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

После введения новой купюры специально обменивать деньги или обращаться в банки не нужно. Банкнота 2000 грн постепенно поступит в обращение через банки и банкоматы и будет использоваться наравне с другими номиналами. Купюры 1000 грн останутся законным платежным средством и продолжат находиться в обращении без каких-либо ограничений.

По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривни образца 2014-2019 годов. Однако по размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов:

основной цвет – синий;

размер банкноты – 75 х 166 мм.

На лицевой стороне купюры размещен портрет Стуса. На оборотной – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт.

Также на купюре разместили строку из стихотворения Стуса, написанного в заключении: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет". Надпись выполнена шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута – автора первых украинских гривен периода Украинской Народной Республики.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, банкнота является своеобразной "книгой", в которой каждый элемент имеет символическое значение. В дизайне также использованы мотивы мозаик художницы Аллы Горской, в частности образ пустельги, который стал метафорой украинских шестидесятников, сохранявших свободу даже под давлением советской системы.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – Трезубец меняется на знак гривни. Эта лента как новый продукт была представлена производителем только в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали ее на новой банкноте", – также отмечал Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя в Украине новую купюру номиналом 2000 гривен еще официально не выпустили в обращение, НБУ приходится менять ее дизайн. Причиной стало стилистическое сходство разработанного художниками НБУ написания номинала банкноты с пиратским шрифтом, созданным россиянкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!