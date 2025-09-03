Впервые с начала полномасштабной войны: крупный порт в Украине "сдадут" в частные руки

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения запускает крупный проект в портовой сфере в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Речь идет о вхождении частного инвестора в порт "Черноморск".

Видео дня

Это официальная информация – вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территории Алексей Кулеба уже подписал указ о создании конкурсной комиссии по международной процедуре. Следующие этапы:

подготовка документации;

объявление международного конкурса;

определение победителя.

Прокомментировала план и глава правительства Юлия Свириденко, которая присутствовала при подписании. "Это сигнал миру, что Украина открыта к инвестициям и гарантирует прозрачные правила для бизнеса", – считает она.

Важно знать! Государственно-частное партнерство в морских портах Украины обычно предусматривает, что порт остается в собственности государства, но частная компания получает его в концессию – инвестирует в развитие, управляет и получает прибыль, а государство взамен получает налоги, модернизацию инфраструктуры, сохранение рабочих мест и создание новых.

Что известно

Проект охватывает Первый и Контейнерный терминалы порта "Черноморск" . Активы останутся в собственности Украины.

. Активы останутся в собственности Украины. В Кабмине уверяют, что более 40 ведущих международных операторов и инвесторов выразили готовность принять участие в конкурсе.

выразили готовность принять участие в конкурсе. Ожидается, что это будет крупнейшая инвестиция в истории украинских портов – "сотни миллионов долларов" на модернизацию и более 1,1 млрд долл. поступлений в бюджет в течение 40 лет .

поступлений в бюджет в . Одна из целей – восстановление контейнерных перевозок. В Кабмине считают, что за 3 года объем может достичь 250 тысяч TEU (стандартных морских контейнеров длиной 20 футов) в год, а в перспективе вернуться к довоенным показателям в более чем полмиллиона, что выведет порт на уровень ведущих европейских хабов.

"Это стратегические активы, которые остаются в собственности государства. Инвестор приходит с капиталом и опытом, берет на себя модернизацию и управление на основе прозрачного долгосрочного договора. Государство гарантирует понятные правила и защиту, а бизнес получает возможность работать на большом стабильном рынке", – пояснил Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее часть логистической инфраструктуры портового комплекса Одесской области передали в АРМА. В дальнейшем эксперты оценят рыночную стоимость актива и выставят на открытый конкурс для поиска эффективного управляющего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!