Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его правительство не поддержит 12-й пакет санкций против РФ, если ограничения коснутся газа, нефти или атомной энергетики. При этом ранее подобные санкции уже вводились, однако для Венгрии делали исключения.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - цитирует Сийярто российское пропагандистское издание РИА.Новости.

Сийярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит. Фактически венгерский дипломат повторил утверждения российской пропаганды.

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"Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-то хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизнь венгров, например, сделав возможной покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в список санкций, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил глава венгерского МИД.

По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан снова заявил, что Украина не сможет выиграть войну. Он считает, что армия российских оккупантов имеет все преимущества, чтобы достичь своего.

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