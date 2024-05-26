Венгрия мешает ЕС использовать миллиарды евро для обороны Украины: стали известны подробности

Венгрия пыталась помешать Европейскому Союзу (ЕС) направить на помощь Украине миллиарды долларов, полученные после изъятия прибыли от замороженных российских активов. Необходимое решение было заблокировано Венгрией.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники. В марте Еврокомиссия представила предложение, которое позволит отправлять Украине около 2 млрд евро ежегодно, использовав замороженные активы РФ.

После недель дебатов 8 мая представители стран – членов ЕС достигли политического соглашения по этому предложению и собирались принять решение единогласно. Но этого не удалось достичь из-за позиции посла Венгрии. Эта страна не наложила вето только благодаря соглашению, согласно которому часть активов от нее не будет использована на финансирование вооружений для Украины.

"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", – сказал собеседник журналистов.

Источник предположил, что ситуация не изменится до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне. В то же время опрошенные изданием дипломаты надеются, что ситуацию удастся уладить до июля.

Кроме того, Венгрия противится внедрению Евросоюзом санкций против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России. В Будапеште негласно угрожают блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе. Открыто о своей позиции власти страны пока не заявили – дело ограничивается высказываниями во время отдельных встреч.

Также венгерское правительство планирует меры с целью ограничить импорт украинской аграрной продукции. Под предлогом "рыночной турбулентности" местное министерство сельского хозяйства собирается внедрить план помощи собственным фермерам, введя отчетность о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, и ограничив импорт продуктов переработки, изготовленных из украинского зерна.

Но, как писал OBOZ.UA, это не помешало Украине расширить пропускную способность на границе с Венгрией. Страны открыли новый пропускной пункт "Великая Паладь – Надьгодош", а пустым грузовикам разрешили пользоваться пунктом "Лужанка – Берегшурань", что позволит разгрузить единственный на данный момент полноценный грузовой пункт пропуска "Чоп – Захонь".

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