Валютные резервы Украины заметно "похудели": НБУ сообщил, сколько средств осталось

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины уменьшаются второй месяц подряд. Так, по итогам февраля-2025 их объем упал сразу на 6,7% – с 43 млрд до 40,1 млрд долл. Главные причины снижения – небольшие валютные поступления, продажа регулятором долларов на межбанковском валютной рынке и долговые выплаты Украины.

Видео дня

О сумме ЗВР свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Рекордный уровень резервов фиксировался по итогам декабря-2024 и составлял 43,8 млрд долл., однако уже с января-2025 началось падение.

В то же время объем валютных резервов Украины все равно остается довольно высоким. Так, по подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 4,9 месяца будущего импорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в феврале 2025 года: что влияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за февраль-2025 составили всего 255 млн долл. (от размещения валютных ОВГЗ). Для сравнения: месяцем ранее, в январе, Украина получила 3 млрд долл., а в декабре и вовсе 9,46 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 341,6 млн долл., еще 428,9 млн было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал на валютном рынке 3,02 млрд долл., что на 19,4% меньше, чем в январе. При этом регулятор выкупил всего 500 тыс. долл.

. Нацбанк продал на валютном рынке 3,02 млрд долл., что на 19,4% меньше, чем в январе. При этом регулятор выкупил всего 500 тыс. долл. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 673,4 млн долл.

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 марта это 6,3%. Ценные бумаги занимают 69,5% всего объема ЗВР, а оставшиеся 24,1% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте НБУ заметно повысил учетную ставку – сразу на 1 процентный пункт – с 14,5% до 15,5%. Как считают в банковском секторе, увеличение "учетки" приведет к тому, что проценты по гривневым вкладам могут вырасти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!