В украинских обменниках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень 19 июня они определили его в средние 41,14/41,63 грн (покупка/продажа), что на 21 коп. дороже в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Повысили наличный курс и в банках. Там его определили в средние 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,8-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие дни

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что до конца на текущей недели (22 июня) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается:

В банках – рост курса в покупке при снижении в продаже.

В обменниках – рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Курсовые изменения будут частыми – наблюдаемыми с начала действия режима управляемой гибкости, – однако эти изменения не будут вести к глобальным курсовым преобразованиям", – отметил банкир.

В целом, подчеркивается, на курсовую ситуацию будет влиять ряд факторов. В частности:

Соблюдение системы валютных изменений, совпадающей с идеологией режима управляемой гибкости.

Тождественность курса на безналичном и наличном рынках.

"Учитывая текущие тренды, курсовой революции не произойдет. В настоящее время все предостережения известны – это глобальный фактор неопределенности, прежде всего связанный с войной", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 грн. То есть с июля по декабрь он может вырасти в среднем на 2,5-5%. В то же время изменения на валютном рынке не будут резкими.

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