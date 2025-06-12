В украинских обменниках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень 12 июня они определили его в средние 41,1/41,58 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке, но на 8 коп. выше в продаже, чем было вечером предыдущего дня.
Переписали курс наличного доллара и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,2/41,77 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. ниже в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,65-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Сенс Банк – 41,8 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,8 грн;
- Таскомбанк – 41,75 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,75 грн.
Покупают же они ее по 40,75-41,43 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,43 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,4 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,2 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Украинцы "отказываются" от наличных долларов
В то же время, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, украинцы резко нарастили скупкубезналичной иностранной валюты – прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).
Впрочем, утверждает эксперт, говорить о резком переориентировании населения с наличной на безналичную валюту не стоит – по его словам, текущая тенденция является отображением статистики в первые дни месяца. Ведь:
- По данным НБУ, продажи валюты в целом выросли лишь на 5% – до 16 млн долларов (в эквиваленте).
- Таким образом, впервые за последние 4 месяца украинцы купили больше безналичной валюты, чем продали.
В то же время, подчеркивается, с наличной валютой ситуация "совсем другая". Так, чистый спрос на нее:
- Снизился до минимальных за 6 недель уровней.
- Составил 8 млн долларов в день.
"Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Тем не менее новая неделя покажет, эти тенденции – капризы статистики или изменение поведения", – констатировал Шевчишин.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.
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