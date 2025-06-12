В украинских обменниках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень 12 июня они определили его в средние 41,1/41,58 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке, но на 8 коп. выше в продаже, чем было вечером предыдущего дня.

Видео дня

Переписали курс наличного доллара и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,2/41,77 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,65-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,43 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,43 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцы "отказываются" от наличных долларов

В то же время, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, украинцы резко нарастили скупкубезналичной иностранной валюты – прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

Впрочем, утверждает эксперт, говорить о резком переориентировании населения с наличной на безналичную валюту не стоит – по его словам, текущая тенденция является отображением статистики в первые дни месяца. Ведь:

По данным НБУ, продажи валюты в целом выросли лишь на 5% – до 16 млн долларов (в эквиваленте).

Таким образом, впервые за последние 4 месяца украинцы купили больше безналичной валюты, чем продали.

В то же время, подчеркивается, с наличной валютой ситуация "совсем другая". Так, чистый спрос на нее:

Снизился до минимальных за 6 недель уровней.

Составил 8 млн долларов в день.

"Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Тем не менее новая неделя покажет, эти тенденции – капризы статистики или изменение поведения", – констатировал Шевчишин.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!