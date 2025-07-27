В украинских обменниках готовятся к новому курсу: украинцам рассказали, что будет с долларом после 1 августа

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (28 июля – 3 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 26 июля там покупали ее в среднем по 40,93 грн, а продавали по 41,76 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42,2 грн.

Вечером же 26 июля там покупали доллар в среднем по 41,5 грн. А продавали по 42 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Начало августа не принесет значительных изменений на валютном рынке. Спрос на доллар постепенно растет, но это происходит медленно и прогнозируемо. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов для удержания стабильности", – говорится в сообщении.

Банкир пояснил: в частности речь идет о валютных резервах. Которые, подчеркнул он, достигнув в июне рекордных 45 млрд долларов, остаются на высоком уровне.

"Ключевую роль по-прежнему играет режим "управляемой гибкости" – формат валютного регулирования, позволяющий избегать резких колебаний курса и создает определенный защитный барьер от внешних потрясений. Именно благодаря этому курсовые изменения на рынке ограничены, а динамика понятна как для бизнеса, так и для граждан. Это касается не только межбанка, но и наличного рынка", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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