В украинских банках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В Украине подешевел наличный доллар. Так, в полдень 5 августа банки определили его курс в средние 41,45/41,99 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и 1 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,86-42,1 грн. Так:

Приватбанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,86 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 41,99 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,35-41,56 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,56 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,38 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,08/41,72 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Что будет с курсом доллара в Украине до конца недели

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (10 августа) в украинских банках и обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

В целом же, подчеркнул он, валютный рынок в августе будет мало чем отличаться от ситуации в июне и июле. А потому курс доллара будет "достаточно привычным".

"На рынке действует режим управляемой гибкости, согласно которому Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, максимально насыщая спрос. А равновесие между продавцами и покупателями уменьшает риск роста курсов", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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