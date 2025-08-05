В украинских банках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В Украине подешевел наличный доллар. Так, в полдень 5 августа банки определили его курс в средние 41,45/41,99 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и 1 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,86-42,1 грн. Так:
- Приватбанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,86 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 41,95 грн;
- Укрсиббанк – 41,99 грн;
- Таскомбанк – 41,99 грн;
- абанк – 42 грн;
- Прокредит Банк – 41,98 грн.
Покупают же они ее по 41,35-41,56 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,56 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,4 грн;
- Таскомбанк – 41,38 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,08/41,72 грн (покупка/продажа). Что:
- на 3 коп. ниже в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
Что будет с курсом доллара в Украине до конца недели
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (10 августа) в украинских банках и обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.
В целом же, подчеркнул он, валютный рынок в августе будет мало чем отличаться от ситуации в июне и июле. А потому курс доллара будет "достаточно привычным".
"На рынке действует режим управляемой гибкости, согласно которому Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, максимально насыщая спрос. А равновесие между продавцами и покупателями уменьшает риск роста курсов", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!