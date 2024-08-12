В Украине открыли важные для украинцев данные: кого касается и как проверить

На Едином государственном портале открытых данных теперь доступна информация о более чем 57 тысячах лицензий на перевозку, что позволяет гражданам и бизнесу прозрачно проверять перевозчиков. Это позволит повысить контроль над нелегальными перевозчиками и снижает коррупционные риски.

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Об этом сообщило Министерство восстановления Украины. На Едином государственном портале открытых данных теперь доступны данные Лицензионного реестра перевозчиков.

Теперь на портале можно найти информацию о более чем 57 тысячах лицензий, выданных с 2010 года. В реестр вошли данные о лицензиях на перевозку грузов, пассажиров и международные перевозки автомобильным транспортом.

Это первый набор данных с открытым API, распорядителем которых является Укртрансбезопасность. Информация позволяет подробно исследовать не только выданные лицензии, но и аннулированные, что значительно повышает прозрачность рынка транспортных услуг.

Для бизнеса открытие лицензионного реестра перевозчиков открывает новые возможности сотрудничества и эффективного планирования. Компании смогут лучше оценивать надежность партнеров, а также более тщательно планировать логистику и управление перевозками. Это также способствует снижению доли недобросовестных перевозчиков на рынке, поскольку информация об аннулированных лицензиях теперь будет доступна для анализа.

Для граждан открытые данные означают прозрачный доступ к важной информации. Теперь каждый может проверить, имеет ли перевозчик действующую лицензию, что повышает доверие к транспортным услугам и позволяет избежать пользования услугами нелегальных перевозчиков.

Для государства эта инициатива имеет несколько существенных преимуществ. Во-первых, она позволяет повысить контроль за нелегальными перевозчиками, что уменьшает коррупционные риски. Во-вторых, государственные органы получают инструменты для более эффективного мониторинга и анализа рынка транспортных услуг. В частности, можно будет быстро идентифицировать нарушителей и принимать меры.

Важно отметить, что опубликованные данные не включают в себя информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности Украины. Это было сделано с целью обеспечения максимального уровня безопасности при одновременном предоставлении широкого доступа к информации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит предприятиям в сфере автомобильного транспорта бронировать 100% своих военнообязанных работников, включая ФЛП. Инициатива стремится обеспечить непрерывную работу критически важных для экономики транспортных компаний в условиях военного положения.

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