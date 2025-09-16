В Украине массово увольняют прокуроров с фейковой инвалидностью: скольких уже наказали

В результате масштабной проверки в Украине со своих должностей, а также из органов вообще уволили более 100 прокуроров, у которых обнаружили фейковую инвалидность. Впрочем проверка еще не завершена, поэтому количество "работников Фемиды", которых лишили должности, может возрасти.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он предупредил, что исключений во время проверки не будет ни для кого, поскольку так "должна работать здоровая система", чтобы восстановить доверие общества. В результате такой проверки:

из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности;

56 прокуроров уволены с административных должностей ;

; 228 дисциплинарных жалоб находится на рассмотрении.

Проверки прокуроров с инвалидностью

"В июле я принял решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. Этот вопрос с самого начала на моем личном контроле и остается на постоянном контроле Офиса Генерального прокурора", – подчеркнул генеральный прокурор.

О масштабной проверке сотрудников прокуратуры Кравченко сообщил на фоне скандала с назначением фейковых инвалидностей украинским прокурорам. Это задело 348 человек, но вместе с тем от проверки освободили прокуроров, которые:

имеют инвалидность с детства;

понесли невозобновляемые потери для здоровья;

имеют онкологические заболевания;

получили инвалидность вследствие войны.

На этом фоне в органах прокуратуры оказалось 484 прокурора с инвалидностью, из которых 41 подал заявление на увольнение по собственному желанию. Кравченко их удовлетворил.

Проверки проводит межведомственная рабочая группа из числа работников бюро, Министерства здравоохранения и других правоохранительных органов.

Кого еще проверяют

Несмотря на то, что в эпицентре скандала оказались именно работники прокуратуры, проверки не обошли и работников других госорганов. По состоянию на начало августа было рассмотрено почти 2 тысячи выводов МСЭК, из них 800 решений отменили. Больше всего – в таких учреждениях:

Государственная таможенная служба Украины – отменено 244 решения из 587 рассмотренных;

из 587 рассмотренных; Государственная налоговая служба Украины – 161 из 423 решений;

из 423 решений; прокуратура – 162 из 336 решений;

из 336 решений; Государственная миграционная служба – 28 из 70 решений;

из 70 решений; Национальная полиция Украины – 16 из 78 решений.

Кроме того, в более 400 случаев изменили группу или срок инвалидности, а почти 100 должностным лицам назначили дообследование. Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило для оформления соответствующей пенсии и избегания возможного призыва на военную службу, пояснил Сухачев.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в суд передали дело в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который оформил фейковую инвалидность и незаконно получил более 1 млн грн выплат от государства. Речь может идти о Сергее Наконечном.

