В Украине количество наличных денег увеличилось на 32 миллиарда: каких гривен в обращении больше всего

В Украине увеличилось количество наличных гривен и монет. На 1 октября в наличном обращении находилось денег на 796,5 млрд грн – что на 32,1 млрд грн, или 4,2%, больше, чем в начале 2024 года. Больше всего же в обращении было банкнот номиналом 500 грн, монет – в 10 коп.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: в целом динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

"Больше всего уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: львиная доля налички в украинском обращении приходится на монеты – однако несмотря на это, общая стоимость их номиналов более чем в 100 раз меньше за стоимость номиналов купюр. Так:

монет в обращении (без учета памятных и инвестиционных) находится 14,8 млрд штук на 7,6 млрд грн;

купюр – 2,6 млрд штук на 788,7 млрд грн.

"На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно)", – рассказали в НБУ.

Каких денег в Украине больше всего

Больше всего, отметили в НБУ, в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн – 27,3% от общего количества. Монет – в 10 коп., 27,9%.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн – 4,5%. Монет – в 10 грн, 1,7% от общего количества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ряд гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах, выведут из наличного обращения. Процесс стартует 1 ноября. Изъятию будут подлежать банкноты номиналами 50 и 200 грн.

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