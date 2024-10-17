Нацбанк будет менять гривни: какие купюры начнут выводить из оборота с 1 ноября

Ряд гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах, выведут из наличного обращения. Процесс стартует 1 ноября. Изъятию будут подлежать банкноты номиналами 50 и 200 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, рассчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами. Процесс происходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", – говорится в сообщении.

Так, подчеркивается, с 1 ноября 2024 года банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. При этом национальный банк перестанет выдавать эти банкноты:

банкам;

инкассаторским компаниям;

компаниям по обработке наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Почему Нацбанк будет проводить замену купюр

Причиной же, по которой будет проводится замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. И замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца "завершит этот процесс".

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Нацбанке.

Из оборота изымают и другие гривни

В то же время, напомнили в НБУ, в Украине выводят из оборота и другие купюры гривни. В частности:

1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;

500 грн – с 1 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Силам логистики Вооруженных сил Украины.

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