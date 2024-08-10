В Украине инфляция упала до 0%: почему так произошло и впервые ли это

В Украине за июль инфляция составила 0%, при этом в годовом исчислении она ускорилась до 5,4%. Нулевая инфляция в июле не является чем-то неожиданным. Обычно в этом месяце регистрируется дефляция или нулевая инфляция. В частности, за последние 25 лет (с 2000 г.) дефляция в июле фиксировалась 16 раз, нулевая инфляция – 5 раз, небольшая инфляция (макс. 1,2% в 2010 году) – 4 раза.

Видео дня

Об этом написал в своем Telegram -канале председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетменцев. По данным Госслужбы статистики, в июле потребительские цены не изменились (к июню 2024 г.), с начала года – выросли на 4,3% (к декабрю 2023 г.).

Некоторые продукты все же подорожали. Среди продуктов питания за июль наибольшими темпами продолжил дорожать сахар (+12,1%). Также заметно подорожал хлеб (+2,8%). В июле цены на большинство продуктов питания росли, за исключением только двух позиций: овощи (-19,6%) и яйца (-11,4%). Впрочем, за их счет продовольственные товары за месяц в целом подешевели на 0,6%. Среди непродовольственных товаров и услуг в июле продолжали дешеветь только обувь и одежда (минус 4,7%). Остальные позиции из потребительской корзины дорожали. Более всего возросла стоимость услуг связи (+1,8%), амбулаторий (+1,4%), ресторанов и гостиниц (+1,2%), транспортных услуг (+0,8%).

В годовом исчислении (до июля 2023 года) потребительская инфляция ускорилась до 5,4% (с 4,8% в июне 2024 года). Годовая инфляция ускорилась даже при нулевой инфляции в июле, потому что год назад – в июле 2023 года – была зафиксирована дефляция (-0,6%). Для сравнения годовая инфляция в июле в Венгрии была 4,1%, Польши – 4,2%, Еврозоне – 2,6%.

"Итак, в июле инфляция не изменилась, но в годовом измерении продолжила ускоряться. По последнему прогнозу НБУ, годовая инфляция продолжит ускоряться в течение второй половины 2024 – I-го квартала 2025 гг. Это будет отражать исчерпание влияния значительных прошлогодних урожаев из-за дефицита электроэнергии и нехватки работников, пересмотра акцизных налогов (и при одобрении – других налогов, прежде всего, на потребление) и неблагоприятного влияния летней засухи. В то же время инфляция останется умеренной – 8,5% к концу 2024 года", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает картофель. Среди причин – ограниченное предложение продукции. Соответственно, в скором времени она может подорожать и в супермаркетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!