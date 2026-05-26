В Украине хотят сократить количество забронированных: правительство готовит новые правила, чтобы закрыть лазейки

В Украине могут сократить количество забронированных работников, поскольку правительство готовит изменения, которые должны закрыть одну из главных лазеек в системе – многократный учет одних и тех же людей на разных предприятиях из-за работы по совместительству. Если новое постановление примут, бронирование, вероятно, будет разрешено только по основному месту работы, из-за чего часть мужчин может потерять право на отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказала председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов и рабочей группы по вопросам инвестиций в ОПК Галина Янченко в комментарии медиа. По ее словам, Министерство экономики уже работает над документом, который должен сделать систему более прозрачной и исключить манипуляции с бронированием персонала.

Какую лазейку хочет закрыть правительство

Одной из ключевых проблем нынешней системы бронирования стал так называемый "двойной" или даже "тройной" учет работников, работающих по совместительству на нескольких предприятиях. Речь идет о ситуациях, когда один человек официально трудоустроен на основном месте работы, но в то же время оформлен еще на смежных должностях в других компаниях.

Поэтому различные предприятия могут одновременно включать его в перечень тех 50% работников, которые подлежат бронированию. Фактически это позволяет бизнесу искусственно увеличивать количество персонала, который получает отсрочку. Именно эту практику правительство планирует прекратить.

По предварительной информации, новое постановление будет предусматривать, что бронирование будет возможным только по основному месту работы. Это означает, что работники, которые получили бронь благодаря работе по совместительству, могут ее потерять после вступления новых правил в силу.

Больше всего нововведение может повлиять на предприятия, которые активно использовали механизм совместительства для сохранения критически важных специалистов. Особенно это касается сфер, где специалисты часто работают сразу на несколько компаний – ИТ, производство, консалтинг, логистика и отдельные сегменты оборонно-промышленного комплекса.

Для работодателей это означает необходимость пересмотреть кадровые стратегии и оценить, сколько работников реально могут сохранить бронирование после изменения правил. Для самих работников это также создает новую неопределенность, ведь те, кто рассчитывал на отсрочку из-за совместительства, могут потерять этот статус.

Изменятся ли критерии для критически важных предприятий

Несмотря на возможное ужесточение правил бронирования, кардинального пересмотра критериев для получения статуса критически важного предприятия пока не планируется. Об этом ранее сообщал министр экономики Украины Алексей Соболев, подчеркнув, что правительство не готовит никакой "революции" в системе.

Последний масштабный пересмотр критериев состоялся еще в начале 2025 года, а нынешний этап предусматривает лишь точечную корректировку. В центре внимания остаются два основных показателя:

средний уровень заработной платы на предприятии;

правила предоставления отсрочки работникам по совместительству.

Именно эти факторы, по словам чиновников, будут определять большинство решений о возможности бронирования персонала. Сейчас одним из ключевых критериев для признания предприятия критически важным является средняя заработная плата.

Сегодня этот показатель составляет 2,5 минимальной зарплаты – примерно 26 тысяч гривен. В Министерстве экономики считают, что этот уровень остается приемлемым для большинства компаний даже учитывая инфляцию и постепенный рост доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК после исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

