В Украине готовятся ощутимо переписывать курс доллара: что будет с валютой уже в мае

Уже в ближайшие дни украинские обменники могут ощутимо изменить курс наличного доллара. Причем неравномерно: повысить в покупке и снизить в продаже. По ожиданиям экспертной среды, по крайней мере, до 3 мая стоимость американской валюты в них будет находится в пределах от 39 до 40 грн. Вечером же 30 апреля обменники определили его на среднем уровне 39,44/39,87 грн (покупка/продажа).

Об ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация будет и в банках.

Там, по прогнозу аналитика, до 3 мая курс доллара в них будет находится в пределах от 39,1 до 40,2 грн. Вечером же 30 апреля они определили его на среднем уровне:

39,45 в покупке;

39,9 грн в продаже.

При этом, подчеркнул Козырев, в большинстве обменников и банков спред (разница между курсами продаж и покупки) будет в пределах от 20-25 копеек. Однако "наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн".

"Как и на прошлой неделе, обстановка в конце апреля-начале мая на валютном рынке останется сложной. Но полностью контролируемой Нацбанком", – отметил аналитик.

По его словам, против гривни сейчас играет ряд факторов. В частности, "сохраняющиеся проблемы с блокировкой украинского агроэкспорта частью наших соседей".

Впрочем, другие факторы – среди которых международная помощь и поступления в бюджет налогов и сборов – позволят "не запускать эмиссионный вариант покрытия дефицита бюджета, как это предусмотрено в Меморандуме с МВФ".

Что будет с долларом в мае

В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в целом в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени это затронет курс в продаже.

По прогнозу банковского сектора, в мае стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

30-50 коп. в банках;

до 50 коп. – в обменниках.

При этом разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.

"Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине в период действия военного положения упраздняются праздничные и нерабочие дни – в т.ч., не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Таким образом, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями – в т.ч. и для финансовой системы. Таким образом, украинцы смогут пользоваться системой электронных платежей (СЭП) и услугами банков в полном объеме – в частности, обменивать в них валюту.

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