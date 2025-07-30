В Украине готовятся к новому курсу: что будет с долларом после 1 августа

В августе в Украине ожидается значительное изменение курса доллара – как наличного, так и официального. В частности, по прогнозам банковского сектора, в период до 3 августа стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время, вечером 30 июля банки определили курс в средние 41,45/41,99 грн (покупка/продажа). А обменники – 41,31/41,82 грн. Т.е., не исключается рост курса как в покупке, так и продаже.

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В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

"Начало августа не принесет значительных изменений на валютном рынке. Спрос на доллар постепенно растет, но это происходит медленно и прогнозируемо. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов для удержания стабильности", – говорится в сообщении.

В свою очередь, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в августе официальный курс будет находится в пределах 41,8-42,4 грн. В то же время на 31 июля Нацбанк обновил его до 41,77 грн – что на 2 коп. ниже текущего.

В целом же, отметила эксперт, на курс доллара в следующем месяце будут влиять несколько факторов. Среди них:

Политика Нацбанка.

"НБУ будет сохранять режим управляемой гибкости, корректируя рынок валютными интервенциями. Основные инструменты, используемые регулятором, хорошо знакомы: это мониторинг инфляции, изменения в спросе на валюту, ситуация на внешних рынках и уровень международных резервов", – объяснила Мустафаева.

Финансовая помощь от партнеров.

Ситуация с экспортом.

По словам эксперта, ключевым риском является сокращение экспорта в Евросоюз. Ведь по новым условиям сотрудничества, объемы вывоза агропродукции могут снизиться до 80% по сравнению с уровнями 2022-2024 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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