В Украине будут менять гривни: какие купюры НБУ начнет выводить из оборота с 1 ноября

Ряд гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах, выведут из наличного обращения. Процесс стартует 1 ноября. Изъятию будут подлежать банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, рассчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: с 1 ноября 2024 года банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. При этом национальный банк перестанет выдавать эти банкноты:

банкам;

инкассаторским компаниям;

компаниям по обработке наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Причиной же, по которой будет проводится замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. И замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца "завершит этот процесс".

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Нацбанке.

В то же время, напомнили в НБУ, в Украине выводят из оборота и другие купюры гривни. В частности:

1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;

500 грн – с 1 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине увеличилось количество наличных гривен и монет. На 1 октября в наличном обращении находилось денег на 796,5 млрд грн – что на 32,1 млрд грн, или 4,2%, больше, чем в начале 2024 года. Больше всего же в обращении было банкнот номиналом 500 грн, монет – в 10 коп.

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