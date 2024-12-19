В связи с праздниками на границе увеличиваются очереди: каких пунктов пропуска лучше избегать

В предрождественский период пассажиропоток на границе вырос на 15%, наибольшие очереди фиксируются на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". Для экономии времени рекомендуется выбирать менее загруженные пункты, такие как "Смольница", "Грушев" или "Угринов".

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В предрождественский период граница Украины, особенно во Львовской области, испытывает значительное увеличение пассажиропотока.

Эта тенденция обусловлена как увеличением количества выезжающих из страны людей, так и возвращающимися домой, чтобы встретить праздничные дни в семейном кругу. Пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская" фиксируют наибольшую нагрузку в виде очередей из автомобилей и пешеходов.

Водители вынуждены ждать значительное время из-за накопления транспорта. В то же время менее загруженными остаются такие пункты пропуска, как "Смольница", "Грушів" и "Угринов". Пограничники советуют путешественникам выбирать именно эти пункты для экономии времени.

С целью обеспечения ритмичной работы пропускных пунктов, Государственная пограничная служба принимает необходимые меры, в том числе увеличение количества персонала на наиболее загруженных направлениях. Для граждан рекомендуется:

проверьте информацию заранее: используйте онлайн-сервисы для оценки загруженности пунктов пропуска;

используйте онлайн-сервисы для оценки загруженности пунктов пропуска; выбирайте время с меньшим потоком: обычно в утренние часы трафик меньше;

обычно в утренние часы трафик меньше; планируйте маршрут через менее загруженные пункты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 20 декабря 2024 на украинско-польской границе начнет работу автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи", что уменьшит нагрузку на другие переходы. Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется по завершении строительства инфраструктуры.

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