В США хотят ввести купюру 250 долларов с портретом Трампа: уже создают законопроект

Американский конгрессмен Джо Уилсон хочет, чтобы в США появилась банкнота в 250 долларов, на которой будет изображен действующий президент Дональд Трамп – несмотря на законодательный запрет помещения на деньги портретов живых людей. Для этого политик уже разрабатывает соответствующий законопроект.

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Об этом Вилсон сообщил в X (экс-Twitter). Он отметил: если его затея будет удачной, новая купюра станет "самой ценной для самого ценного президента".

"Рад сообщить, что я разрабатываю законопроект, который поручит Бюро гравировки и печати создать купюру номиналом 250 долларов с изображением Дональда Дж. Трампа. Самая ценная купюра для самого ценного президента", – говорится в сообщении.

Свое намерение ввести новую купюру Уилсон объяснил тем, что политика предшественника Трампа – президента Джо Байдена – якобы привела к существенной инфляции, что вынуждает американцев носить с собой большое количество наличности. Купюра же крупного номинала, вероятно, должна решить эту проблему.

"Байденфляция разрушила экономику, вынуждая американские семьи носить больше наличных", – выразил мнение конгрессмен.

В то же время, в New York Post напонмили: инициатива Уилсона противоречит действующим законам, запрещающим изображение живых людей на американских банкнотах. Этот принцип был закреплен в 1866 году, "чтобы избежать появления культа личности и монархических ассоциаций".

"Кроме того, купюры номиналом выше 100 долларов были выведены из обращения еще в 1969 году. Из-за низкого спроса", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: идея нанесения портрета Трампа на долларовые купюры появилась спустя неделю после того, как конгрессвумен Клаудия Тенни предложила сделать день рождения Трампа федеральным праздником. "Признавая день рождения Трампа ... федеральным праздником, мы можем навсегда закрепить вклад президента в величие Америки", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, сам же Трамп обвинил ЕС в обмане США. И пригрозил начать против него "торговую войну".

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