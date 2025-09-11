В США хотят полностью запретить торговлю с Россией: законопроект уже в Конгрессе

В США предлагают восстановить поправку Джексона-Вэника времен холодной войны с СССР. Впоследствии это позволит прекратить торговлю с Россией из-за ее агрессии.

Соответствующий законопроект в Конгресс США внес член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон. Таким образом он предложил покарать РФ за вторжение российских беспилотников в Польшу.

На своей странице в соцсети Х он обвинил экс-президента США Барака Обаму и госсекретаря Джона Керри в "неправомерной отмене" поправки в рамках перезагрузки отношений между США и РФ в 2012 году. Конгрессмен назвал это ошибкой, которая "подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма".

"После нападения на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект, возобновляющий действие поправки Джексона-Веника для России и прекращающий всякую торговлю с этой террористической диктатурой", – написал Уилсон.

Что такое поправка Джексона-Вэника

Этот документ был принят американскими законодателями в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека. Начиная с 1989 года американские власти ежегодно продлевали мораторий на действие поправки в отношении Советского Союза, а затем и России.

В 2012 году Обама объявил о ее отмене. Тогда Уилсон приветствовал это решение, отметив, что "это шаг в правильном направлении, который вернет нашу экономику на путь процветания".

США нарастили импорт из России

В течение первого года второго президентского срока Дональда Трампа США могут с большой вероятностью удвоить объемы импорта товаров из России. В целом торговые показатели между двумя странами за первые 7 месяцев 2025 года уже почти догнали показатели 2024-го в целом.

Согласно данным из Бюро переписи населения США, в январе-июле 2025 года США импортировали из РФ товаров и услуг на $2,85 млрд. Больше всего – в мае ($539,6 млн) и марте ($523,5 млн). В то же время за весь 2024 год этот показатель достиг $3 млрд. Таким образом, импорт США только за первые 7 месяцев достиг отметки в 95% от всего импорта 2024-го.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

