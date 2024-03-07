В очереди нужно стоять больше 14 суток: где поляки блокируют границу сильнее всего

Польские фермеры продолжают блокировать движение на 6-ти пунктах пропуска (п.п.) на границе с Украиной. В целом на утро 7 марта в очередях находятся около 2 300 грузовиков. Самая сложная ситуация – на п.п. "Краковец" и "Ягодин", на котором уже собралось столько машин, что в очереди придется стоять более 14 суток.

О ситуации на границе сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил: также сложная ситуация по направлению п.п. "Шегини".

"Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в направлении выезда из Украины и выезда из Польши – направление пункта пропуска "Ягодин". За прошедшие сутки пересекли границу около 50 грузовиков. Достаточно сложная ситуация по направлению пункта пропуска "Шегини" – с понедельника хоть и пропускают, но скудное количество грузовиков", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Налоговой администрации Польши, по состоянию на утро 7 марта время ожидания пересечения границы в сторону Украины на п.п. "Дорогуск – Ягодин" составляет 339 часов, т. е. более 14 суток. Кроме того:

На п.п. "Медыка – Шегини" ожидать нужно 142 часа (почти 6 суток).

На п.п. "Гребенне – Рава-Русская" – 75 часов (более 3 суток).

На п.п. "Корчова – Краковец" – 57 часов (более 2 суток);

На п.п. "Кросценко – Смильница" – 13 часов.

Поляки увеличили срок блокады границы

В то же время польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС – в частности, из Украины", – говорится в нем.

Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребенное – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!