В обменниках собираются менять курс доллара: чего ожидать украинцам с понедельника

В обменниках Украины прогнозируется заметное изменение курса доллара. По ожиданиям, в течение следующей недели (30 декабря – 5 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. В то же время вечером 27 декабря обменники покупают доллары в среднем по 41,79 грн, а продают по 42,22 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется в банках. Ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в тех же пределах – 41,9-42,2 грн. Вечером же 27 декабря там определили стоимость валюты в средние 41,7/42,25 грн (покупка/продажа).

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет "держаться" занятых позиций по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят курсовой меняющейся стабильности", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, ожидается, что официальный курс будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 грн. Вместе с тем, НБУ обновил его на 30 декабря до 41,94 грн. Что на 10 коп выше текущего (и который будет действовать на выходных).

"По-прежнему для стабильности рынка весомыми будут объемы международной финподдержки, которые могут покрыть львиную долю бюджетного дефицита. В частности, уже подтверждено получение дополнительных 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, а в 2025 году Украина получит более 30 млрд евро от ЕС. Кроме того, мощные международные резервы позволяют Нацбанку проводить более гибкую валютную политику", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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