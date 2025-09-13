В ЕС нашли "креативный" способ, как поделиться с Украиной замороженными российскими активами

ЕС предлагает новый способ отправки миллиардов евро замороженных российских активов в Украину. Замена конфискованных активов облигациями ЕС может позволить Брюсселю использовать замороженные активы России для финансирования ВСУ.

Об этом говорится в публикации Politico. Европейская комиссия выдвигает новую идею о том, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги долговыми обязательствами.

Новое предложение, которое один чиновник описал как "юридически креативное", может высвободить большой поток дополнительного финансирования для Украины без технической экспроприации самих российских активов.

По словам четырех официальных лиц, информированных по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министров финансов. Предложение вызвало осторожный энтузиазм, но никаких договоренностей или обязательств не было принято. Один из чиновников сказал, что официальное предложение может поступить в ближайшее время.

Почти 200 миллиардов евро российских активов было заморожено после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов принадлежит финансовому учреждению Euroclear, базирующемуся в Брюсселе.

В связи с тем, что в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета примерно в размере 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования пострадавшей от войны страны на фоне сжатия внутренних бюджетов.

В своей речи "О положении дел в стране" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина вернет кредит только после того, как Москва выплатит Украине военные репарации. Обменивая наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Еврокомиссия считает, что позволит избежать обвинений в конфискации денег.

Чтобы успокоить Euroclear, Еврокомиссия предложила торговать наличными депозитами, связанными с активами, облигациями с нулевым купоном, которые будут совместно гарантированы странами ЕС. Остается много препятствий, прежде чем план может вступить в силу, особенно учитывая то, что национальные гарантии требуют единодушия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

