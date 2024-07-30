В банках и обменниках произошли изменения: какой курс доллара установили для украинцев

В украинских банках в начале рабочей недели продолжил дешеветь наличный доллар. Утром во вторник, 30 июля, кассы финучреждений в среднем торгуют долларом по 40,95/41,44 грн (покупка/продажа). Это ниже на 5 коп. в покупке и 9 коп. в продаже, чем было днем ранее. А за неделю стоимость доллара просела уже на 35-36 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Цена на наличный доллар упала также и в обменниках. Они определили среднюю стоимость "бакса" 30 июля на уровне 40,66/41,33 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 15 коп дешевле в продаже.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 30 июля, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,05 грн. Это:

на 15 коп. ниже, чем было в понедельник, 29 июля;

на 31 коп. дешевле, чем неделю назад;

на 44 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

Курс доллара сегодня: какие цены установил ПриватБанк, Ощадбанк и другие

Крупные коммерческие банки Украины 30 июля продают доллар по ценам в диапазоне 41,25-41,5 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,25-41 грн. Большинство крупных банков опустили курс в покупке уже ниже 41 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,7 41,3 Ощадбанк 40,95 41,45 ПУМБ 41 41,5 Сенс Банк 40,8 41,35 Универсал Банк 40,25 41,35 Райффайзен Банк 40,7 41,27 Укргазбанк 41 41,35 Креди Агриколь 40,7 41,25 Укрэксимбанк 40,75 41,35

Этот курс может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, лучше обратиться в кол-центр конкретного финучреждения.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и чуть ниже в продаже. Так:, американскую валюту "с рук" 30 июля предлагают по цене 41,16/41,34 грн (покупка/продажа).

Каким будет курс доллара в конце июля

На текущей неделе, с 29 июля по 4 августа, банковский сектор ожидает, что стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается как снижение курса, таки его рост.

Как рассказал OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения в банках ожидаются на уровне до 30-50 коп. В обменниках колебания могут быть заметнее – до 50 коп.

По мнению банкира, ситуация на валютном рынке пока будет оставаться стабильной. Однако в августе или начале осени возможны уже более ощутимые изменения.

"Мы на пороге новых курсовых реалий, которые не произойдут неожиданно. Все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой.

Также OBOZ.UA рассказывал, что банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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