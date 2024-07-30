В банках и обменниках произошли изменения: какой курс доллара установили для украинцев
В украинских банках в начале рабочей недели продолжил дешеветь наличный доллар. Утром во вторник, 30 июля, кассы финучреждений в среднем торгуют долларом по 40,95/41,44 грн (покупка/продажа). Это ниже на 5 коп. в покупке и 9 коп. в продаже, чем было днем ранее. А за неделю стоимость доллара просела уже на 35-36 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Цена на наличный доллар упала также и в обменниках. Они определили среднюю стоимость "бакса" 30 июля на уровне 40,66/41,33 грн (покупка/продажа), что:
- на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 15 коп дешевле в продаже.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 30 июля, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,05 грн. Это:
- на 15 коп. ниже, чем было в понедельник, 29 июля;
- на 31 коп. дешевле, чем неделю назад;
- на 44 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
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Крупные коммерческие банки Украины 30 июля продают доллар по ценам в диапазоне 41,25-41,5 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,25-41 грн. Большинство крупных банков опустили курс в покупке уже ниже 41 грн.
Этот курс может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, лучше обратиться в кол-центр конкретного финучреждения.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и чуть ниже в продаже. Так:, американскую валюту "с рук" 30 июля предлагают по цене 41,16/41,34 грн (покупка/продажа).
Каким будет курс доллара в конце июля
На текущей неделе, с 29 июля по 4 августа, банковский сектор ожидает, что стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается как снижение курса, таки его рост.
Как рассказал OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения в банках ожидаются на уровне до 30-50 коп. В обменниках колебания могут быть заметнее – до 50 коп.
По мнению банкира, ситуация на валютном рынке пока будет оставаться стабильной. Однако в августе или начале осени возможны уже более ощутимые изменения.
"Мы на пороге новых курсовых реалий, которые не произойдут неожиданно. Все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – резюмировал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой.
Также OBOZ.UA рассказывал, что банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.
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