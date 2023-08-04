Украинцы имеют право на разовые выплаты из бюджета в августе: как получить по 3100 грн 

Кабинет министров принял решение в августе, ко Дню Независимости, выделить средства для разовых выплат. Деньги получат те, кто имеет статус "ветерана войны", "жертвы нацистских преследований".

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Об этом говорится в публикации Пенсионного фонда в Донецкой области на официальной странице в Facebook. "Порядок осуществления в 2023 году разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, утвержденный этим постановлением, определяет размеры такой денежной помощи в соответствии с категорией лиц, имеющих на нее право", – говорится в публикации.

Выплаты до 24 августа 2023 года украинцы получат в размерах от 450 грн до 3100 грн, а именно:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также супруги (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 650 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей , – 1 000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

"Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в орган Пенсионного фонда Украины", – говорится в публикации.

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